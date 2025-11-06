В Ростовской области могут с 1 января 2026 года повысить транспортный налог

В Ростовской области рассмотрят возможность увеличения с 1 января 2026 года транспортного налога. Об этом пишут СМИ со ссылкой на спикеров общественного обсуждения, прошедшего в Законодательном собрании региона.

Уточняется, что увеличение не коснется общественного транспорта и льготных категорий. Размеры налоговых ставок транспортного налога в Ростовской области не пересматривались с 2008 года. По словам министра транспорта региона Алены Беликовой, действующие налоговые ставки транспортного налога «отстают» от фактических затрат на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог – с момента последнего пересмотра цены выросли от 4 до 12 раз.

По словам парламентариев, транспортный налог является одним из основных источников формирования дорожных фондов в муниципалитетах. Средства фондов в основном расходуются на содержание автомобильных дорог местного значения (до 70%), на текущий ремонт (10%) и на капитальный ремонт (7%).

Константин Соловьев