«Коллеги, на связи!»

Вчера Законодательное собрание Ленобласти согласовало новый состав правительства региона — семь основных вице-губернаторов, курирующих ключевые отрасли и соответствующие профильные органы исполнительной власти региона. Новыми фигурами на постах заместителей председателя областного правительства можно считать только бывшего главу администрации Подпорожского района Александра Кялина, который возглавит социальный блок администрации Ленобласти, и бывшего заместителя Дмитрия Ялова Егора Мищерякова, назначенного руководителем экономического блока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый состав правительства Ленинградской области во время утверждения на заседании Законодательного собрания Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области Новый состав правительства Ленинградской области во время утверждения на заседании Законодательного собрания Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Перед представлением кандидатов, имена которых, впрочем, были известны с прошлой недели, губернатор Дрозденко согласился, что команда правительства должна периодически обновляться, но добавил при этом, что игроки должны быть способны не только справляться со своими задачами, но и заряжать на успех весь коллектив. Глава региона несколько раз подчеркнул, что участниками «Команды 47» являются и сами депутаты, а потому господин Дрозденко призвал парламентариев к продуктивной совместной работе с новым составом правительства.

Роман Марков, Евгений Барановский, Олег Малащенко, Владимир Цой остались на своих прежних постах. Господин Марков как первый вице-губернатор — заместитель председателя правительства — продолжит руководить финансовым блоком областного правительства, за вице-губернатором Барановским остается строительный блок и ЖКХ, за вице-губернаторами Малащенко и Цоем — АПК и сохранение культурного наследия.

Господину Барановскому, заслуги которого в решении острой проблемы обманутых дольщиков в Ленобласти господин Дрозденко выделил отдельно, теперь предстоит решить не менее острую для жителей Ленобласти задачу по обеспечению региона чистой водой. Напомним, что летом этого года главе региона пришлось принимать экстренные меры для снижения социальной напряженности в Кингисеппе, где жители годами жалуются на грязную воду. Такие же трудности с водопроводной водой в жилых домах испытывают и граждане из других районов.

По словам губернатора Дрозденко, региону предстоит реализовать программу реконструкции всех очистных сооружений Ленобласти с объемом финансирования 35 млрд рублей. «Задача стоит до 2035 года, задача очень сложная,— признался глава Ленобласти.— Предстоит привлечь и средства федерального бюджета, и частные инвестиции. Но уверен, что и с этой задачей Евгений Петрович справится».

Поздравления с возвращением в экономический блок правительства Ленобласти принимает самый молодой вице-губернатор, 38-летний Егор Мищеряков, ранее занимавший должность заместителя Дмитрия Ялова и назначенный в этом году председателем комитета по ЖКХ. Работа в комитете, как поделился губернатор, была для господина Мищерякова испытанием перед его назначением на место Дмитрия Ялова, который в сентябре перешел в руководство новой федеральной структуры.

С повышением можно поздравить и Дениса Седова, утвержденного на должность вице-губернатора по вопросам транспорта и ТЭК. Господин Седов, ранее возглавлявший комитет по дорожному хозяйству Ленобласти, сменил на этом посту Сергея Харлашкина. О том, куда перейдет последний, в правительстве Ленобласти пока не сообщают, но, по данным «Ъ Северо-Запад», господин Харлашкин может остаться в областной администрации на другом посту.

Говоря о достижениях господина Седова, губернатор Дрозденко выделил реорганизацию дорожного хозяйства Ленобласти, в результате которой многочисленные дорожные ремонтно-строительные управления (ДРСУ) объединили в шесть ДРСУ в составе ГБУ ЛО «Ленавтодор», а также активное участие господина Седова в инженерном, материальном и техническом обеспечении фонда «Ленинградский рубеж» и восстановлении дорожного хозяйства в подшефном Енакиево. На посту вице-губернатора по транспорту и ТЭК глава региона ждет от Дениса Седова в том числе эффективного завершения транспортной реформы на муниципальном уровне.

«Человеком от земли» назвал губернатор нового зампреда правительства по социальным вопросам Александра Кялина. «Одно дело — решать социальные вопросы в районе с высокой бюджетной обеспеченностью, другое — в самом большом по территории районе с невысокой плотностью населения, малыми народами и серьезными социальными учреждениями, том числе федерального значения… Сейчас Подпорожский район стал одним из самых стабильных в Ленобласти»,— перечислил достижения бывшего районного главы Александр Дрозденко. Полученный опыт и взгляд человека из местной власти позволит, по мнению губернатора, «немного встряхивать» команду правительства и поможет ей более объективно оценивать собственную работу.

Кандидатуры способных, по словам господина Дрозденко, еще больше раскрыть свой потенциал и показать новые впечатляющие результаты вице-губернаторов Олега Малащенко и Владимира Цоя, как и всех остальных членов нового правительства, не вызвали нареканий со стороны депутатского корпуса. Хотя в голосовании по кандидатуре руководителя АПК Ленобласти был один воздержавшийся. Не расстроившись, господин Малащенко заверил депутатов, что «крестьяне не подведут» и что работы меньше не будет. «Коллеги, мы с вами всегда на связи»,— сказал бывшим коллегам депутат областного парламента пятого созыва, а ныне вице-губернатор по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Вновь назначенные члены правительства официально приступят к своим обязанностям в понедельник, 10 ноября. Кроме перечисленных участников команды губернатора Дрозденко, назначение которых требует утверждения областного парламента, в ближайшее время будут названы имена еще пяти вице-губернаторов, кандидатуры которых согласовывать с ЗакСом не нужно. Как пишут областные СМИ, здесь тоже не будет интриги, вопрос только один: кто станет новым вице-губернатором по безопасности. Пока им является Михаил Ильин. Согласование этой кандидатуры требует более длительного согласования в федеральных военных и правоохранительных ведомствах.

По оценке политолога, политтехнолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, новые и относительно новые фигуры в областном правительстве — Егор Мищеряков и Александр Кялин — появились не столько за свои достижения, сколько как необходимость заменить двух значимых участников правительства — Дмитрия Ялова и Николая Емельянова (бывшего вице-губернатора по социальной политике). Переход глав районных администраций в правительство региона политолог называет «кадровым лифтом», ставшим для Ленобласти уже традиционным. Действующие члены областной администрации, например, Олег Малащенко, пришедший в правительство с должности главы Лужского района, как и сам губернатор Дрозденко (возглавлявший Кингисеппский район), тоже когда-то прошли этот путь.

Александра Тен