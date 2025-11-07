«Яндекс Маркет» запустил ИИ-агента для подбора товаров по фото и голосу

«Яндекс (MOEX: YDEX) Маркет» первым из отечественных маркетплейсов внедрил ИИ-агента для покупателей, рассказали “Ъ” в пресс-службе компании. По словам представителя компании, агент создан на базе технологий Alice AI и обучается на данных «Маркета». Инструмент сравнивает модели, представленные на платформе, рассказывает об их характеристиках и дает пользователям советы, с чем сочетать выбранную вещь или товар, добавляет он, а также запоминает историю запросов и формирует персональные подсказки внутри платформы.

С ИИ-агентом пользователи могут общаться в чате, отправлять фотографии вещей или интерьера помещений. Тем не менее функция подбора товаров на платформе по фото пока работает в бета-режиме, а возможность голосового взаимодействия появится уже к концу этого года, говорит представитель «Яндекса». В отличие от ИИ-ассистентов агент способен задавать пользователю встречные вопросы, проявлять инициативу и предлагать конкретные пути решения задач. В компании рассчитывают, что в будущем такой инструмент сможет сообщать пользователям об актуальных скидках, формировать готовые подборки товаров на основе прошлых запросов и напоминать о праздниках, предлагая идеи подарков.

28 октября «Яндекс» провел презентацию масштабного обновления «Алисы». В новой версии нейросети «Алиса AI» появились функции записи на услугу, бронирования столов в ресторанах и так далее. Нейросеть выполняет эти функции с помощью ИИ-агентов. Ранее “Ъ” писал, что Avito разрабатывает собственного ИИ-ассистента стоимостью около 500 млн руб. В настоящее время система проходит тестирование на отдельных сегментах товаров и услуг. Планируется, что он будет подбирать подходящие пользователю предложения на платформе, объяснять различия между моделями и помогать пользователям формулировать новые поисковые запросы. Запуск ИИ-консультанта запланирован на 2026 год.

Полина Мынко