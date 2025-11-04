Трафик надо еще поискать

После внедрения «Яндексом» (MOEX: YDEX) нейроответов при поиске товаров около 40% ИИ-выдачи стали вести на малые сайты, тогда как маркетплейсы теряют долю в выдаче. Таким образом поисковик старается вернуть трафик пользователей, перетекший на e-com-платформы, считают участники рынка. После бума маркетплейсов «Яндекс» потерял до 30% трафика, и эта цифра продолжит расти, так как платформы все активнее развивают свои инструменты поиска.

“Ъ” ознакомился с данными отчета лаборатории поисковой аналитики «Ашманов и партнеры» о «Поиске с Алисой». Из них следует, что в расширенных ответах по товарным запросам, которые сгенерированы нейросетью «Яндекса», 38,4% занимают сайты за пределами топ-30 обычного поиска. Около 61% составляют крупные сайты из топа выдачи, однако маркетплейсы и большие магазины попадают в нейроблок «Алисы» относительно редко, добавляют в компании. После популяризации и развития инструментов коммерческого поиска в маркетплейсах часть поисковых запросов стала перетекать на e-com-платформы, поэтому из-за возросшей конкуренции «Яндекс» расширил количество ИИ-ответов от небольших сайтов, предполагают в лаборатории.

По данным Mediascope за май 2025 года, в среднем доля запросов с брендами по типам площадок распределилась так:

около 55% универсальные маркетплейсы,

31% поисковики,

14% профильные магазины.

Ранее “Ъ” писал, что после внедрения нейроответов в поиске «Яндекса» органический трафик у новостных, образовательных, юридических и других информационных ресурсов снизился в среднем на 30%, а CTR (показатель кликабельности) у некоторых категорий сократился более чем в два раза (см. “Ъ” от 31 июля).

«Хотя ответы “Алисы” и строятся на результатах обычного поиска, ее задача в целом не ранжировать сайты, а построить “полезный рассказ”, поэтому внутри ИИ-блока размер сайта или посещаемость не играют определяющего значения важнее наличие и релевантность информации о товаре или компании», поясняют в «Ашманов и партнеры». Сейчас даже по товарным запросам «Поиск с Алисой» чаще выдает информационные ответы, а коммерческая ИИ-выдача развивается и может стать мейнстримом в самом ближайшем будущем, напоминают там.

В «Яндексе» ответили “Ъ”, что отдельного ранжирования для «Алисы» нет, нейросеть выбирает ответы не только на базе классического поискового выстраивания, но и уделяет внимание качеству текстов.

В Ozon рассказали “Ъ”, что уже несколько лет наблюдают сокращение доли трафика из популярных поисковых систем и преобладание прямых заходов на площадку. «Большинство пользователей 90% предпочитает сразу заходить в мобильное приложение Ozon», добавили там. В Avito ответили, что не видят изменения структуры трафика после появления ИИ-блока в «Яндексе», однако тенденцию на поиск с ИИ подтверждают и разрабатывают собственного ИИ-агента (стоимостью 500 млн руб. для помощи пользователям в подборе товаров, см. “Ъ” от 31 октября). В Wildberries и Russ отказались от комментариев.

«После популяризации маркетплейсов “Яндекс” мог потерять до 25–30% трафика. В отличие от так называемых информационных, коммерческие запросы приносят значительно больше рекламной выручки. На информационные запросы рекламы либо нет вообще, либо там низкая конкуренция и низкая цена клика», объясняет операционный директор «Рейтинга рунета» Анатолий Денисов.

Отток пользователей из классического поиска на e-com-платформы продолжится, соглашается руководитель продукта Visibla компании Servicepipe Ленар Магсумов.

Он добавляет, что потеря доли показов в поисковой выдаче напрямую негативно влияет на рекламную экосистему «Яндекс Директа», так как сокращается не только трафик, но и монетизируемые запросы.

Однако скорость возвращения аудитории в поисковую выдачу будет сильно зависеть от того, насколько быстро ИИ-инструменты станут частью повседневной жизни, добавляет руководитель отдела оптимизации Kokoc Performance (входит в Kokoc Group) Сергей Шабуров.

Варвара Полонская