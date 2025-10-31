Покупателям заведут ум за разум

«Авито» планирует запустить собственного ИИ-ассистента. Товарный знак технологии уже направлен на регистрацию в Роспатент, а инвестиции в такую разработку составили порядка 500 млн руб., оценивают близкие к компании собеседники “Ъ”. По словам участников рынка, запуск подобных ИИ-решений крупными компаниями для узкой специализации — тренд на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Крупнейший классифайд «Авито» разрабатывает ИИ-ассистента «Ави», который будет помогать пользователям в формате естественного диалога. На данный момент заявка на регистрацию товарного знака отправлена в Роспатент, документ есть в распоряжении “Ъ”. В компании рассказали, что на данный момент классифайд проводит тестирование модели, а полноценный запуск во всех вертикалях платформы планируется на следующий год. По словам источника “Ъ”, близкого к компании, стоимость разработки могла составить около 500 млн руб.

Технология строится на базе большой языковой модели и будет помогать пользователям решать ежедневные задачи формате диалога, пояснили в сервисе. А именно уточнять, для какой цели интересует товар или услуга, их параметры, а также объяснять отличия между вариантами и предлагать наиболее подходящие. На «Авито» уже работала система рекомендаций на базе ИИ, которая формирует индивидуальные подборки предложений. В то время, как ИИ-ассистент станет персональным консультантом, который изменит опыт поиска на платформе. Всего до 2028 года «Авито» планирует вложить в технологии генеративного ИИ около 12 млрд руб. и заработать более 21 млрд от их использования, напомнили там.

По итогам 2025 года рынок технологий ИИ в России вырастет на 25–30%, до около 1,9 трлн руб. (см. “Ъ” от 26 августа). В 2024 году совокупная выручка 150 крупнейших компаний отрасли от монетизации ИИ увеличилась на 25% и достигла почти 1,4 трлн руб.

В пресс-службе Wildberries и Russ рассказали, что в июне 2025 года компания начала тестирование собственного ассистента на основе искусственного интеллекта. Ранее Wildberries запустила нейросеть для генерации описаний товаров и другие ИИ-инструменты, напомнили в компании. В «Яндексе» говорят, что новый тренд на покупки, совершенные с помощью ИИ, уже развивают и на маркетплейсе компании, и в поисковой системе. Например, в приложении «Яндекс Маркет» этой весной впервые начал работу ИИ-чат, который подбирает товары по запросу и с учетом интересов пользователя, рассказывает о характеристиках и сравнивает аналоги. Там добавили, что в поисковой сети «Алиса» также помогает выбирать товары в сложных категориях. Недавно компания анонсировала агента «низкой цены», он дает возможность найти определенный товар дешевле и быстро его заказать, напомнили там. В VK и Ozon отказались от комментариев, в «Сбере» не ответили “Ъ”.

«Технология необходима для того, чтобы дать пользователю теперь уже привычный интерфейс поиска и подбора товаров через запросы естественным языком»,— говорит собеседник “Ъ” на ИИ-рынке. Однако проблема разработки может заключаться в том, будет ли «Авито» блокировать внешние ИИ-агенты, например, «Алису» от «Яндекса», добавляет он. «Если "Авито" сделает своего ассистента и будет блокировать доступ других языковых моделей к своему сайту, выдача его товаров будет также ограничена и в поисковых моделях, к которым привязана нейросеть»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Развитие ИИ-ассистентов — заметный тренд на рынке, так как сейчас все крупные игроки начали вкладываться в разработку такой технологии, которая будет специализироваться на узкой области, говорит директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. «Это правильно с точки зрения быстрой отдачи и повышения лояльности пользователей»,— поясняет он. Сбор дополнительного контекста из общения с ассистентом, а также большее вовлечение в продукт — сильный инструмент для повышения ключевых метрик и продаж, считает руководитель genAI-проектов Just AI Андрей Грабарник. В компании сказали, что в первую очередь будут рассчитывать на собственные технологические решения, чтобы обеспечить хороший опыт на всем пользовательском пути внутри платформы.

Варвара Полонская