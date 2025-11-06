Итоги подведут по-новому

У проходящего в Эр-Рияде итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) c участием восьми сильнейших теннисисток мира и с призовым фондом $15,5 млн 11-й год подряд будет новая чемпионка. Это стало ясно после того, как вслед за Еленой Рыбакиной и Амандой Анисимовой в полуфинал вышли первая ракетка мира Арина Соболенко, разобравшаяся с прошлогодней победительницей WTA Finals Коко Гауфф, и Джессика Пегула, легко переигравшая Джасмин Паолини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа над Коко Гауфф позволила Арине Соболенко (на фото) в четвертый раз подряд выйти в полуфинал итогового турнира WTA

Перед началом заключительного дня группового этапа WTA Finals было известно, что из группы «Серена Уильямс» путевки в play-off заработали представляющая Казахстан Елена Рыбакина и американка Аманда Анисимова. Рыбакина, ставшая первой полуфиналисткой турнира еще в понедельник, в среду одержала свою третью победу, переиграв в двух партиях россиянку Екатерину Александрову, которая вышла на корт в качестве запасной. Анисимова же выдержала очень серьезное испытание, сумев в трех сетах сломить сопротивление польки Иги Швёнтек в матче за второе место в группе.

В группе «Штеффи Граф» ситуация была более запутанной.

На два места в полуфинале претендовали трое: первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, а также американки Джессика Пегула и Коко Гауфф. При этом победа Пегулы в двух партиях над итальянкой Джасмин Паолини в первом матче четверга резко повышала ее шансы на продолжение борьбы.

В том, что Пегула решила свою задачу очень легко, не было ничего удивительного. Победа над Гауфф в первом туре и качественный теннис, показанный во втором, пусть и проигранном, матче против Соболенко, говорили о том, что пятая ракетка мира находится в хорошей форме. К тому же в пяти предыдущих встречах с Паолини она ни разу не проиграла. Вот и на этот раз все закончилось в ее пользу всего за 63 минуты — 6:2, 6:3.

У решающего матча в этой группе, между Соболенко и Гауфф, была очень интересная психологическая подоплека, связанная с их предыдущей встречей в финале Roland Garros полгода назад.

Обидно уступив в Париже, белорусская теннисистка на пресс-конференции много сетовала на погоду — высокую влажность и сильный ветер, которые якобы помешали ей показать свою лучшую игру. При этом Соболенко подчеркнуто не отдала должного своей сопернице, за что позже ей даже пришлось извиняться.

Гауфф вела в серии их личных встреч — 6:5 — и побеждала белоруску не только на сыром грунте, но и в идеальных условиях, например в Эр-Рияде в полуфинале WTA Finals ровно год назад. Однако сейчас повторить тот успех американке не удалось, хотя в первой партии Соболенко порой допускала грубые ошибки. Пользуясь этим, Гауфф дважды получала заметное преимущество. Сначала она подавала на сет при счете 5:4, а затем вела на тай-брейке — 4:2, но оба раза не смогла довести дело до логического конца.

Второй сет проходил уже с заметным преимуществом Соболенко, которая повела — 4:0 — и в итоге одержала за 1 час 28 минут третью победу в группе — 7:6 (7:5), 6:2. После поражения Гауфф, прошлогодней чемпионки, стало ясно, что WTA Finals 11-й год подряд выиграет теннисистка, которой прежде это никогда не удавалось.

Прогнозировать исход пятничных полуфиналов, Рыбакина—Пегула и Соболенко—Анисимова, крайне тяжело. В обеих сериях личных встреч преимущество имеют американки (Пегула ведет со счетом 3:1, а Анисимова — 6:4). Но это обстоятельство едва ли станет ключевым фактором, ведь Рыбакина, Пегула и Анисимова показывают в Эр-Рияде одинаково качественный теннис, а Соболенко, несмотря на отдельные срывы, пока подтверждает статус главного фаворита. Скорее всего, все будет зависеть от психологии, которая зачастую в столь важных матчах абсолютно непредсказуема.

Евгений Федяков