Теневой импорт из Китая в Россию оценили в триллион рублей

Годовой объем теневого импорта в Россию по «карго-схемам» достигает $10–15 млрд (811,9 – 1,23 трлн руб.), подсчитала организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ, письма есть у «Ъ»). По оценке ОПИ, бюджет ежегодно недополучает от 200 до 400 млрд руб. из-за неуплаты пошлин и налогов. В основном речь идет о товарах массового спроса из Китая — одежде, электронике, обуви и бытовой технике, ввозимых без оформления документов.

По данным экспертов, «карго-схемы» представляют собой обходные маршруты поставок, когда продукция заказывается на китайских площадках вроде Alibaba, 1688.com и Taobao, а доставка в Россию осуществляется через Казахстан, Киргизию или Узбекистан под видом «личных посылок». Стоимость таких поставок на 20–30% ниже официального импорта.

В ОПИ связывают распространение схем с дороговизной «белой» логистики и сложностями трансграничных платежей. По данным логистов, доля теневого импорта может составлять 10–15% от всего ввоза из Китая.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Над маркетплейсами навис груз ответственности».