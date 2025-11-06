Дмитрий Песков объяснил, почему президент не встретился с Вячеславом Федорищевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в графике Владимира Путина в Самаре не запланирована встреча с губернатором Вячеславом Федорищевым. По его словам, такая встреча недавно состоялась во время прошлого визита президента в Самару, сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин прибыл в Самару 6 ноября для участия в XIII международном форуме «Россия — спортивная держава». В рамках визита глава государства посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», где пообщался со спортсменами. Президент открыл пять новых спортивных объектов в разных регионах России по видеосвязи.

Президент России также провел в Самаре заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства в прошлый раз приезжал в Самару 5 ноября, посетив завод «ОДК-Кузнецов». Тогда же он провел рабочую встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Андрей Сазонов