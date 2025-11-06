Владимир Путин начал визит в Самару с посещения ФОКа «Орбита»

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу в Самаре с визита в физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Его сопровождали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Алексей Дюмин, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава государства посетил тренировку молодых спортсменов по фигурному катанию и дал совет подросткам: «Трудолюбие и целеустремленность. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат».

Комплекс «Орбита» — один из крупнейших и современных спортивных центров Самарской области. Ежедневно его посещают более 2,5 тыс. человек. Здесь тренируются учащиеся детско-юношеских спортивных школ.

Георгий Портнов