«За неисполнение обязанностей по подготовке к отопительному сезону придется отвечать рублем»

С 7 ноября в России вступает в силу закон, предусматривающий штрафы до 40 тыс. руб. за неустранение нарушений при подготовке к отопительному сезону. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Управляющий партнер Адвокатского бюро Краснодарского края «Романов и Партнеры» Роман Романов считает, что закон проблему износа инфраструктуры, которая является ключевой, не решает, но дисциплину повысить поможет.

Роман Романов

Фото: предоставлено автором

«Это решение выглядит как ответ государства на системную проблему в сфере теплоснабжения. Износ тепловых сетей по стране превышает 60%, и, по данным Росстата, треть из них требует полной замены. На практике это означает, что даже незначительные недоработки в ходе подготовки к зиме могут привести к масштабным авариям и социальному напряжению.

Причины принятия закона лежат в плоскости управленческой дисциплины. Часто органы местного самоуправления и теплоснабжающие организации формально отчитываются о готовности к отопительному сезону, но не устраняют выявленные дефекты.

Новый закон, вводящий реальные финансовые санкции за неисполнение предписаний, должен повысить ответственность участников процесса.

Для Краснодарского края проблема также актуальна, хоть регион и не относится к числу наиболее холодных. Южный климат создает иллюзию меньшей зависимости от централизованного теплоснабжения, однако здесь наблюдается высокая плотность застройки и значительное количество ветхих инженерных сетей. В крае ежегодно фиксируются случаи позднего подключения отопления или порывов на локальных участках, особенно в небольших городах и поселениях. Кроме того, в Краснодарском крае активно развивается жилищное строительство, и нагрузка на коммунальную инфраструктуру растет.

Изменения в правовом поле касаются всех участников цепочки теплоснабжения — от муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций до управляющих компаний и ТСЖ. Теперь за неустранение нарушений предусмотрены конкретные санкции, что усиливает требования к документальному сопровождению готовности к зиме. Муниципалитеты обязаны оперативно реагировать на предписания проверяющих органов, ресурсоснабжающие компании — выполнять регламентные работы и устранять замечания в установленные сроки, управляющие компании — следить за исправностью внутридомовых систем.

Сильным звеном в этой системе остаются крупные теплоснабжающие организации, располагающие финансовыми и техническими ресурсами. Наиболее уязвимыми становятся небольшие муниципальные образования и управляющие компании, где часто не хватает средств и специалистов для своевременного ремонта. Для них даже штраф в 20–40 тыс. руб. может стать чувствительным.

Я оцениваю закон скорее положительно. Он не решает корневую проблему износа инфраструктуры (на это требуются масштабные инвестиции) но усиливает контроль и дисциплину на уровне исполнителей. Для Краснодарского края это особенно важно, поскольку регион динамично развивается, а коммунальная инфраструктура во многих населенных пунктах обновляется медленно.

Главный эффект закона — не в размере штрафов, а в формировании новой управленческой культуры: за неисполнение обязанностей по подготовке к отопительному сезону теперь придется отвечать не формально, а рублем».