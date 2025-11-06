Суд прекратил уголовное дело в отношении Boeing

Суд в Техасе удовлетворил ходатайство Министерства юстиции США о прекращении почти пятилетнего дела в отношении компании Boeing, связанное с двумя авиакатастрофами, в которых погибли 346 человек. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), решение было принято несмотря на протесты родственников жертв, требовавших более сурового наказания для корпорации и ее руководителей.

Федеральный судья в Форт-Уэрте Рид О'Коннор не согласился с доводами Минюста, что прекращение дела отвечает «интересам общественности», но заявил, что не имеет полномочий отклонять ходатайство. Судья отметил, что семьи погибших были правы утверждая, что сделка корпорации с Минюстом «не несет необходимой ответственности для обеспечения безопасности пассажиров». Boeing, в свою очередь, подтвердил, что «продолжит улучшать свои программы безопасности, качества и соответствования требованиям».

Уголовное дело в отношении Boeing было возбуждено по итогам расследования двух катастроф самолетов 737 MAX, произошедших в 2018 и в 2019 годах. В результате этих катастроф погибли в общей сложности 346 человек. Причиной стало неправильное срабатывание одного из приборов системы управления полетом в кабине пилотов. В 2021 году Минюст США и Boeing достигли внесудебного соглашения, по условиям которого компания должна была выплатить штраф в $2,5 млрд и в течение трех лет находиться под наблюдением независимой комиссии. В 2024 году Минюст вновь возобновил уголовное преследование, заявив, что Boeing нарушил условия соглашения. В июле того же года Boeing согласился признать свою вину, чтобы избежать судебного процесса по первоначальным обвинениям.

После прихода администрации Трампа компания стала добиваться пересмотра дела и достигла соглашения с Минюстом на новых условиях. По ним компания должна будет выплатить более $1,1 млрд компенсаций и штрафов.

Алена Миклашевская