Владелец кафе на Дыбенко с паленым алкоголем пытался откупиться взяткой от полиции

Полиция нашла паленый алкоголь в кафе, расположенном в доме № 25 по улице Дыбенко. Владелец заведения пытался решить проблему с помощью взятки в размере 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что ресторан восточной кухни работал без лицензии на продажу алкоголя, но реализовывал спиртосодержащую продукцию неизвестного происхождения. Подделку продавали гостям под видом элитного виски, коньяка и джина.

Также полиция зафиксировала многочисленные нарушения миграционного законодательства среди посетителей и персонала. Среди них оказался и 39-летний владелец кафе. Лиц без регистрации привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.

При оформлении материалов проверки бизнесмен попытался незаметно положить в карман куртки оперативника 100 тыс. рублей. Попытку дачи взятки пресекли и задержали предпринимателя. В отношении коммерсанта возбудили уголовное дело.

Татьяна Титаева