«Пролетарский завод» сменит главу с задержкой

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) продолжает проводить кадровую перенастройку среди топ-менеджмента. Вслед за досрочно ушедшим в августе с поста гендиректора «Северной верфи» Михаилом Ненюковым, свое кресло также досрочно освободил глава «Пролетарского завода» Игорь Бурцев. Его место временно займет полный тезка председателя правления банка ВТБ и главы ОСК Андрей Костин, но конечным руководителем, по данным «Ъ Северо-запад», станет экс-гендиректор машзавода «Армалит» Михаил Смаковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор завода «Армалит» Михаил Смаковский

Генеральным директором петербургского ПАО «Пролетарский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК)), сроком на шесть месяцев назначен Андрей Костин, следует из корпоративных материалов компании от 5 ноября. Игорь Бурцев, руководивший предприятием с декабря 2024 года, покинул должность досрочно. Его контракт с госкорпорацией заканчивается в конце 2026 года. Таким образом в своей должности он не проработал и года.

Причину кадровых перестановок в ОСК не назвали. Вопрос — продолжит ли господин Бурцев работать в контуре предприятий госкорпорации — оставили без ответа.

Источники «Ъ Северо-запад» в судостроительной отрасли говорят, что новоизбранный гендиректор «Пролетарского завода» Андрей Николаевич Костин также не задержится в нынешней должности и вскоре освободит кресло для Михаила Смаковского, экс-руководителя петербургского машиностроительного завода «Армалит».

Информацию о переходе господина Смаковского из «Армалита» на пост исполнительного директора «Пролетарского завода», в разговоре с «Ъ Северо-Запад» подтвердил совладелец АО «Армалит» Александр Кузнецов.

С момента перехода ОСК в доверительное управление ВТБ кадровые перестановки затронули практически все крупные петербургские верфи и заводы, входящие в корпорацию, кроме Кронштадтского Морского и Средне-Невского судостроительного заводов.

Последним из топ-менеджмента свою должность в августе этого года досрочно покинул генеральный директор СЗ «Северная верфь» Михаил Ненюков. Он же по совместительству был врио руководителя «Пролетарского завода» (входит в ОСК). Опрошенные «Ъ Северо-Запад» участники отрасли, отмечали, что господина Ненюкова брали на должность гендиректора завода как финансиста, так как «Северная верфь» является одним из убыточных активов ОСК. Но в его компетенции оказалась технологическая специфика судостроительной отрасли. И этот момент стал критическим в его деятельности как оперативного управленца.

ПАО «Пролетарский завод» также испытывает финансовые проблемы. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка предприятия в 2024 г. составляла 3 млрд руб., чистый убыток — 524 млн руб. Согласно промежуточной отчетности за три квартала 2025 года, завод заработал 1,49 млрд против 1,93 млрд руб в январе – сентябре прошлого года. Чистый убыток также вырос с 424 млн руб. до 492 млн руб.

ПАО «Пролетарский завод» производит газотурбогенераторные установки, электронасосное оборудование, рулевые машины, успокоители качки, грузовые устройства (спуско-подъемные устройства). В настоящее время осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям – судовое и энергетическое машиностроение. По данным финотчетности компании, в период 2025 (2026)-2028 гг. предприятие планирует реализовать два инвестпроекта «Техническое перевооружение комплекса энергетического машиностроения» и «Техническое перевооружение и модернизация участка «Гидравлика», а также увеличить объемы выпуска гражданской продукции.

Собеседники «Ъ Северо-Запад» в отрасли говорят, что компетенции Михаила Смаковского, который ранее возглавлял завод по производство судовой трубопроводной арматуры, и зарекомендовал себя как опытный управленец, будут «очень кстати», так как перед предприятием стоит действительно большая работа: ускорить обновление технологического оборудования, активизировать инвестиционную программу и повысить эффективность производственного процесса.

Частую смену топ-менеджмента в дочерних структурах ОСК, в том числе на «Пролетарском заводе» эксперты связывают прежде всего с невыполнением производственных и финансовых планов холдинга. На других крупных активах госкорпорации Западного центра судостроения, где производственный план не будет реализован также стоит ожидать кадровых перестановок. При этом сами планы, входившие в программу инновационного развития АО «ОСК» на период 2020-2024 годы, собеседник, назвал, трудновыполнимыми.

Владимир Колодчук, Андрей Ершов