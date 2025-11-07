Союзное подполье

Белорусский пиратский сегмент демонстрирует рост: за первое полугодие 2025 года его объем, по оценке F6, достиг $794 тыс., увеличившись на 4,5% в годовом выражении. В то время как организаторы пиратских ресурсов для России за последние два года потеряли 20% доходов, их белорусские «коллеги», напротив, увеличили выручку на 12%. Аналитики связывают тенденцию с возросшей доступностью контента и более либеральными мерами по борьбе с пиратством в союзной республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Организаторы пиратских ресурсов для России за последние два года потеряли суммарно 20% доходов, а в белорусском сегменте онлайн-пиратства доходы увеличились на 12%, рассказали “Ъ” исследователи компании F6 (бывшая Group-IB). В первом полугодии 2025 года объем пиратского рынка в Белоруссии составил $794 тыс., что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время стоимость показа рекламы CPM (Cost per Mille, цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании) для пиратских ресурсов, доступных в России и Белоруссии, находится примерно на одном уровне, говорят в компании. О снижении этого показателя у пиратов специалисты F6 рассказывали в сентябре (см. “Ъ” от 10 сентября). «Благодаря усилению борьбы с пиратскими ресурсами в России и совершенствованию антипиратского законодательства, введению специальных механизмов блокировок сайтов и их "зеркал", а также дефициту контента из-за противодействия пиратским CDN (сетям дистрибуции контента.— “Ъ”) и уходу ряда теневых рекламодателей СPM для России и Белоруссии снижался. Это указывает на тесную связь между российским и белорусским сегментами онлайн-пиратства»,— отмечает ведущий аналитик Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.

Пиратам в Белоруссии удалось увеличить доходы благодаря доступности контента, а также росту трафика, отмечают эксперты.

В частности, этому способствует закон, допускающий цифровое пиратство в отношении контента из недружественных стран (см. “Ъ” от 7 января 2023 года). Кроме того, специалисты F6 проверили результаты по 50 запросам на поиск популярных фильмов и сериалов. На территории России в среднем доля пиратского контента на первой странице поисковой выдачи составила 1%, на территории Белоруссии — 30%.

Для хранения и доставки контента в большинстве случаев используются облачные хранилища и зарубежные CDN-сервисы. «Примечательно, что зачастую в белорусские пиратские плееры не встроена реклама, в отличие от русскоязычных пиратских CDN, где такая реклама выступает одним из основных источников дохода. В отличие от России в Белоруссии пираты зарабатывают на добровольных пожертвованиях от подписчиков»,— отмечают эксперты F6. «Без разработки и принятия специальных законодательных механизмов, а также без усиления правообладателями защиты своих авторских прав в Республике Беларусь тренд на рост прибыли пиратов и недополученной прибыли правообладателей сохранится»,— отмечает старший аналитик Digital Risk Protection компании F6 Эвелина Переходюк.

Ольга Любимова, министр культуры РФ, 5 сентября 2024 года на ВЭФ: «Мы будем бороться с "пираткой", она убивает отечественный кинопоказ, в принципе экономику российского проката».

Однако с оценкой экспертов F6 не согласен директор департамента новых технологий J’son and Partners Consulting Дмитрий Колесов. По его словам, доходы пиратов в РФ только растут. Впрочем, он отмечает тенденцию к размещению рекламы на сайтах «вне России» с реальным показом именно здесь, что позволяет пиратам не передавать данные об этой рекламе в единый реестр.

Расхождения в тенденциях в России и Белоруссии объясняется особенностями государственного регулирования и разницей в бизнес-моделей, поясняет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Прямого подтверждения массового цифрового «переселения» пиратских команд в Белоруссию эксперт не наблюдает. «Однако правовые нормы в Белоруссии, по сути, создали "свободную цифровую зону" для пиратства в отношении западного контента. В России можно ожидать постепенного снижения пиратского трафика по мере роста рынка легального стриминга и ужесточения мер давления на пиратские сайты, включая борьбу с их монетизацией»,— отмечает господин Бедеров.

Филипп Крупанин