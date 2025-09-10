Черный флаг порвали

Объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам полугодия более чем на 14% и составил $16,6 млн. Продолжает падать и трафик на нелегальные ресурсы, тогда как число новых доменов стремительно растет. Участники рынка считают, что механику блокировок все еще необходимо дорабатывать.

“Ъ” ознакомился с исследованием F6 (бывшая Group-IB), посвященным рынку онлайн-пиратства (нелегальное распространение видеоконтента) в России по итогам первого полугодия. Из него следует, что объем рынка пиратского видеоконтента сократился на 14,5% и достиг $16,6 млн (по среднему номинальному курсу ЦБ РФ за год). Трафик поисковых запросов на пиратские порталы также сократился почти на 14%. В F6 связывают тренд с растущей популярностью легальных стриминговых платформ.

Снизилась и стоимость показов рекламы посетителям ресурсов с нелегальным контентом. Эта графа является основной в структуре доходов пиратов. Так, в первом полугодии средний CPM (Cost Per Mille, цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании) составил $3,11 — на 0,6% и на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 и 2023 годов соответственно. «В попытке замедлить выявление и блокировку пиратского контента распространители применяют новые уловки, включая шифрование названий и описаний пиратских версий фильмов и сериалов»,— отмечают аналитики. Например, некоторые администраторы ресурсов пытались усложнить выявление нелегального контента за счет публикации его описания и названия лент азбукой Морзе.

Однако пираты стали активнее регистрировать домены: их число в январе—июне год к году выросло на 27,4%, до 79 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос значительнее — на 36,2%, отмечают аналитики. При этом большая часть контента теперь распространяется через специализированные сайты, а не через соцсети, мессенджеры и видеохостинги. Так, доля последних за период сократилась до 1,6%, в то время как в 2023 году она была на уровне 12,1%.

Самым популярным фильмом на пиратских ресурсах в первом полугодии стал проект «Опустошение» (Netflix) с Томом Харди в главной роли, поделились в «Бюллетене кинопрокатчика». В топ-10 самых популярных у администраторов нелегальных ресурсов также вошли проекты «Ущелье» (Apple TV+), «Под прикрытием» (Amazon Prime Video), «Компаньон» (New Line Cinema). Часть вышеперечисленных лент, как и годом ранее, не была представлена в официальном прокате или в российских онлайн-кинотеатрах из-за ухода зарубежных мейджоров на фоне военных действий на Украине.

В целом по итогам прошлого года объемы доходов пиратов выросли до 4,44 млрд руб. Лидером среди видеосервисов в 2025 году остается LostFilm, следует из данных J’son & Partners Consulting (города 100 тыс.+), но его доля на рынке значительно снизилась — с 39,5% в 2024 году до 18,8% в начале 2025-го (см. “Ъ” от 25 марта). На втором месте — LordFilm, чья доля сократилась на 24,7 п. п., до 18%. Замыкает тройку лидеров Zona, чья доля также сократилась на 15,1 п. п., до 14%. В итоге на тройку лидеров в 2023 году приходилось 106% (более 100%, так как люди могли выбрать несколько ресурсов), в 2024-м — 111%, а вот в 2025-м — всего 50,8%.

Сокращение доходов пиратов, снижение CPM и трафика на ресурсы связаны с комплексом мер по борьбе с ними, включая блокировки, удаление ссылок из поисковой выдачи, а также с растущей привлекательностью легальных онлайн-кинотеатров, считают в «Газпром-медиа холдинге». Но ресурсы продолжают адаптироваться, используя технические уловки, что замедляет темпы снижения их доходов.

В Wink заверили, что онлайн-кинотеатр постоянно совершенствует системную работу по выявлению и блокировке контента, размещенного на платформе,— арсенал технических средств для поиска пиратских копий в том числе включает искусственный интеллект. Постоянный рост числа подписчиков легальных российских стримингов действительно снижает потенциальную базу пиратских ресурсов в части отечественного контента, подтверждает представитель сервиса: «А вот уход западных правообладателей с российского рынка провоцирует активность пиратов по предоставлению зарубежного контента отечественным зрителям».

Юлия Юрасова