Лидерами по покупке автомобилей онлайн на Северо-Западе стали Петербург и Карелия

Наибольшее количество сделок по выкупу автомобилей через «Аукцион» (сервис «Авито», в котором частные продавцы могут выставить машину с пробегом на продажу, а профессиональные покупатели — сделать ставки и выкупить его — «Ъ Северо-Запад) закрывается в Петербурге, Москве, Воронежской и Московской областях и Татарстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе сервиса, также в десятку лидеров по числу выкупленных таким образом авто вошли Нижегородская, Ярославская области, Краснодарский край, Свердловская и Волгоградская области.

При этом самая высокая доля завершенных сделок относительно общего числа автомобилей, выставленных на продажу через данную функцию, зафиксирована в Воронежской области (в 3,1 раза больше, чем средний показатель по РФ), Республике Карелия и Ярославской области (в 2,9 раза каждый). В топ-5 вошли также Петербург (в 2,8 раза) и Тверская область (в 2,7 раза). Кроме того, заметно опережают среднее по стране значение Мурманская (+81,3%), Нижегородская (+62,5%), Волгоградская и Калужская (+56,3% каждый), Архангельская (+43,8%) области.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что продажи новых легковых автомобилей в Петербурге по итогам января-октября этого года в целом составили 62 608 единиц. Год к году рынок в городе на Неве просел на 20% (78 737 ед. в 2024 г.), что в процентах сопоставимо с общероссийским показателем.

Андрей Цедрик