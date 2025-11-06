Жители Дона совершили более 1,2 млн онлайн-покупок за девять месяцев

Жители Ростовской области совершили более 1,2 млн онлайн-покупок с января по сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба «Сбербанка».

По информации специалистов, наиболее активным периодом для цифрового шопинга стало начало года: с января по март жители региона в среднем ежемесячно оплачивали онлайн 178 тыс. товаров и услуг. Во втором квартале года динамика стала менее интенсивной – в среднем по 95 тыс. покупок в месяц. С июля спрос на онлайн-платежи вновь показал рост: в третьем квартале в среднем дончане совершали около 125 тыс. транзакций в месяц.

«Возможность совершать покупки в любое время, не тратя силы и время на поездки по магазинам — это ключевой тренд современности. Мы видим, что после летнего спада интерес к онлайн-шопингу снова растет. Особенно это становится актуальным в преддверии «черной пятницы» и в связи с подготовкой к новогодним праздникам», — приводят в сообщении слова Антона Усачева, заместителя управляющего Ростовским отделением «Сбербанка».

Константин Соловьев