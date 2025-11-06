Изъятому имуществу выставили ценник

Правительство РФ начало продавать имущество, изъятое в процессе национализации компании «Макфа». На торги выставлен пакет акций ОАО «Челябинскоблгаз», ранее принадлежавший холдингу. Росимущество намерено реализовать актив за 335 млн руб. Эксперты считают, что акции «Челябинскоблгаз» могут быть интересны участникам рынка недвижимости, управляющим компаниям и газовым дистрибьюторам, однако потенциальные покупатели могут столкнуться с юридическими и репутационными рисками, а также проверками со стороны надзорных органов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

Росимущество выставило на торги акции ОАО «Челябинскоблгаз», принадлежавшие холдингу «Макфа» и его бывшим владельцам. Стоимость актива оценивается в 335 млн руб. Информация об этом размещена на сайте «Торги России».

К покупке предлагается более 5,73 млн обыкновенных именных акций ОАО, что составляет около 57,59% от общего количества. Торги проводятся в виде открытого аукциона со свободной формой предоставления предложений о цене. Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости. Размер задатка для участия в торгах — 67 млн руб.

По данным Росимущества, в компании «Челябинск­облгаз» сегодня работают шесть человек. Офис организации расположен в административном здании по улице Курчатова в Челябинске. Компании принадлежит недвижимость, размещенная на земельном участке площадью 5,11 га.

Заявки на участие в аукционе принимают с 31 октября по 25 ноября, а ценовые предложения с 28 по 29 ноября.

Летом этого года правительство РФ включало ОАО «Челябинскоблгаз» в прогнозный план приватизации федерального имущества в 2025–2027 годах. Акции компании перешли в собственность государства вместе с другими активами холдинга «Макфа» в мае 2024 года. Тогда Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ об изъятии активов производителя макаронной продукции и связанных с ним компаний у бенефициаров — бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Надзорное ведомство доказало, что они нарушили антикоррупционное законодательство, так как одновременно занимали государственные должности и вели бизнес. Стоимость «Макфы» оценили в 46 млрд руб. Помимо АО «Макфа» в собственность РФ перешли АО «Первый хлебокомбинат», Мишкинский комбинат хлебопродуктов в Курганской области, Каланчакский комбинат хлебопродуктов в Херсонской области, ООО «Родник» и другие компании.

ОАО «Челябинскоблгаз» зарегистрировано в Челябинске в 1994 году. Основным видом деятельности компании является аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», информация об учредителях раскрывалась в последний раз в 2015 году. На тот момент 50,65% уставного капитала «Челябинскоблгаз» принадлежало АО «Макфа», 26,62% — ПАО «Газпром», 6,6% — Валерию Юревичу. По данным Росстата, в 2019 году пакет 50,6% перешел ООО «Арком», тоже изъятой в собственность государства в процессе национализации «Макфы». Сейчас компания находится под управлением РСХБ-Финанс (структура Россельхозбанка). До этого директором «Челябинскоблгаза» была Марина Савранская. Ранее она владела управляющей компанией холдинга «Макфа» — ООО «УК „М-групп“» — и ООО «Мишкинский продукт». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году «Челябинск­облгаз» получил выручку от продаж в сумме более 10,4 млн руб., чистую прибыль — 17 млн руб.

Эксперт группы Veta Дмитрий Жарский считает, что акции «Челябинскоблгаза» могут привлечь разных участников рынка. «Теоретически, лот заинтересует локальных игроков рынка недвижимости и инфраструктуры Челябинской области — региональных девелоперов, управляющие компании, газовых дистрибьюторов, которые ищут возможности для расширения порт­феля активов. Кроме того, интерес могут проявить спекулятивные инвесторы или фонды, ориентированные на недооцененные активы. Особенно если они рассчитывают на рост стоимости в будущем. Лот предлагает конт­рольный пакет в компании с реальными активами, что делает его привлекательным для тех, кто ищет стабильный доход от аренды в регионе с развитой промышленностью»,— рассказал Дмитрий Жарский. По словам эксперта, шансы на выкуп актива есть, а стоимость в 335 млн руб. соответствует рынку.

Дмитрий Жарский также указал на возможные риски приобретения актива, изъятого в рамках национализации. «Это как юридические риски, например, скрытые обязательства, обременения, долги, так и репутационные, ведь речь идет об активе, который изъяли, в том числе в связи с уголовной составляющей. Кроме того, теоретически, существует вероятность оспаривания национализации со стороны бывших владельцев „Макфы“. Нельзя исключать того, что новый владелец может столкнуться с исками о возврате активов. И в целом, приобретение такого пакета акций может привлечь внимание со стороны ФНС или прокуратуры, например, в рамках антикоррупционных проверок»,— заключил Дмитрий Жарский.

Ольга Воробьева