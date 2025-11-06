Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможном длительном конфликте с Россией. По словам депутата, такие высказывания переворачивают реальность, так как европейская политическая элита, по его мнению, спонсирует военный конфликт на Украине.

Сегодня Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией. Он назвал РФ «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

«Генсек НАТО своими необдуманными, провокационными и позорными заявлениями сознательно переворачивает все с ног на голову. Как раз именно европейская политическая элита спонсирует продолжение и эскалацию на Украине военного конфликта с Россией»,— сказал Михаил Шеремет «РИА Новости».

Марк Рютте также обвинил Россию в нарушении «глобальных правил». В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова предложила господину Рютте опубликовать полный список этих правил на сайте альянса, отметив, что никто не понимает, о чем идет речь.