Захарова предложила Рютте показать список якобы нарушаемых РФ глобальных правил
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что РФ нарушает «глобальные правила». Дипломат попросила господина Рютте опубликовать полный список этих правил на сайте альянса.
Представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«О каких таких "глобальных правилах" идет речь? <...> Пока же никто не знает, о каких "правилах" говорит Рютте»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.
В контексте нарушения «глобальных правил» Марк Рютте уточнил, что Россия сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном. На это представитель российского МИДа заметила, что и Москва, и Пекин транслируют полную приверженность международному праву. Неоднократно пренебрегало им именно НАТО. Госпожа Захарова напомнила о вторжении в Ирак и бомбардировках Югославии.
Отдельно дипломат рассмотрела позицию альянса по отношению к действиям Вашингтона. «На днях прошел американо-китайский саммит — не слышала, чтобы Рютте критиковал за это президента США»,— заключила Мария Захарова.
Сегодня генсек НАТО назвал Россию дестабилизирующей силой в Европе. Он призвал союзников по альянсу готовиться к «длительной конфронтации» с РФ.