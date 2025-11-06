Захарова предложила Рютте показать список якобы нарушаемых РФ глобальных правил

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что РФ нарушает «глобальные правила». Дипломат попросила господина Рютте опубликовать полный список этих правил на сайте альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«О каких таких "глобальных правилах" идет речь? <...> Пока же никто не знает, о каких "правилах" говорит Рютте»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

В контексте нарушения «глобальных правил» Марк Рютте уточнил, что Россия сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном. На это представитель российского МИДа заметила, что и Москва, и Пекин транслируют полную приверженность международному праву. Неоднократно пренебрегало им именно НАТО. Госпожа Захарова напомнила о вторжении в Ирак и бомбардировках Югославии.

Отдельно дипломат рассмотрела позицию альянса по отношению к действиям Вашингтона. «На днях прошел американо-китайский саммит — не слышала, чтобы Рютте критиковал за это президента США»,— заключила Мария Захарова.

Сегодня генсек НАТО назвал Россию дестабилизирующей силой в Европе. Он призвал союзников по альянсу готовиться к «длительной конфронтации» с РФ.