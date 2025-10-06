В Воронежской области на ремонт «Горбатого моста» через ж/д выделят 420 млн

Министерство дорожной деятельности Воронежской области опубликовало открытый конкурс в электронной форме по поиску подрядчика для капитального ремонта путепровода через железную дорогу в Россоши, известного как «Горбатый мост». Начальная стоимость контракта — 420,7 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Согласно документации, победителю конкурса до 15 декабря 2026 года предстоит отремонтировать 137 м путепровода шириной 13 м — разобрать существующую конструкцию, переустроить контактную и кабельную сети, обновить дорожное полотно, конус насыпи, обустроить ограждения, дорожные знаки и разметку, освещение. Гарантийный срок на произведенные работы — от трех месяцев до восьми лет в зависимости от объекта. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 20 октября, итоги подведут 23 октября.

В конце августа Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капремонт моста через реку Разазовка на дороге «Тамбов-Шацк» — Парский угол через Хлыстово по иску региональной прокуратуры и местного ООО «Мостострой 1».

Ульяна Ларионова