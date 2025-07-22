Защита воронежского экс-министра Швыркова не согласна с квалификацией его дела

Защита бывшего министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова, которого заключили под стражу по делу о мошенничестве на 4,8 млн руб., не согласна с квалификацией его уголовного дела. Это следует из пресс-релиза адвокатской конторы «Бородин и партнеры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению адвокатов Геннадия Швыркова, его действия — «не более чем халатность»

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ По мнению адвокатов Геннадия Швыркова, его действия — «не более чем халатность»

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», господина Швыркова задержали 8 июля. Управление ФСБ по Воронежской области возбудило в его отношении уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Бывшего чиновника заключили под стражу в закрытом режиме. Однако после оставления в силе решения о его аресте в СИЗО стало известно, что господин Швырков обвиняется в хищении путем обмана не менее 4,8 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на оказание материальной помощи лицам, содействующим привлечению граждан к прохождению военной службы в ВС РФ. Помимо бывшего министра по делу были задержаны бывший руководитель Стрелецкого городского поселения Артем Великородных и глава администрации Латненского поселения Сергей Бендин.

В конторе «Бородин и партнеры», представители которой защищают Геннадия Швыркова, опровергли публикации СМИ, сообщавших, что бывшему чиновнику вменяют присвоение выплат заключившим контракт на участие в специальной военной операции. Также там отметили, что обвинение в мошенничестве в целом носит ошибочный характер. «Неполный контроль со стороны министра за выполнением мероприятий по мобилизационному плану для его ведомства в интересах Воронежской области — это не более чем халатность, совершенная по мотивам ложно понятых интересов службы»,— сказано в пресс-релизе. Согласно УК РФ, статья о халатности с причинением крупного ущерба (до 7,5 млн руб.) подразумевает мягкое наказание — штраф, исправительные работы или арест до трех месяцев.

Геннадию Швыркову 53 года. В 2018–2024 годах он руководил Семилукским районом Воронежской области, позже стал министром промышленности региона. От должности был освобожден в день задержания.

Сергей Толмачев