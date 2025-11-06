Лукашенко попросил белорусов «дать ему экономику, дороги и молоко»
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о непростой ситуации в стране. Он подчеркнул важность вклада каждого гражданина в развитие государства.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность — мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается»,— сказал господин Лукашенко на церемонии открытия моста через реку Припять (цитата по БЕЛТА).
Господин Лукашенко также подчеркнул важность дисциплины и призвал граждан к эффективной работе. По его словам, белорусы готовы справиться с любой ситуацией, если потребуется.
На той же церемонии белорусский президент призвал украинцев эмигрировать в республику. Украинцев Александр Лукашенко назвал благом для Белоруссии, добавив, что многие из мигрантов уже работают в стране.