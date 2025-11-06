CBS: США отменят статус временно защищенных лиц для беженцев из Южного Судана

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) планирует аннулировать статус «временно защищенных лиц» (TPS) для граждан Южного Судана, сообщает CBS News со ссылкой на представителей министерства. Статус действовал на территории Штатов более десяти лет.

Статус «временно защищенных лиц» подразумевает выдачу гражданам другой страны ВНЖ и разрешения на работу, но не предполагает оформления грин-карты. Для Южного Судана статус начал действовать в 2011 году, после обретения страной независимости от Судана.

По словам источников CBS, решение приняла министр внутренней безопасности Кристи Ноэм после консультации с Госдепартаментом. В министерстве считают, что «военный конфликт» окончен, а дипломатические отношения нормализовались. Южный Судан должен быть готов к «реинтеграции возвращающихся граждан», сохранение статуса будет противоречить интересам США, добавили собеседники CBS.

Срок действия статуса истек 3 ноября. Официальное уведомление о прекращении TPS, как ожидается, будет опубликовано в Федеральном реестре на этой неделе. Граждане Южного Судана смогут покинуть США в течение 60 дней, иначе им грозит депортация.