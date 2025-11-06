В правительстве пообещали малому и среднему бизнесу поэтапное снижение порога уплаты НДС

Порог уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для малого и среднего бизнеса будет снижаться поэтапно, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в 2026 году компании будут платить НДС при доходах 20 млн руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мишустин

«С 2027 года — 15 млн руб., с 2028 года — 10 млн руб.»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства.

В конце октября в правительстве обсуждали, как можно смягчить параметры расширения НДС для малого бизнеса. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил на первом этапе понизить порог доходов для организации на упрощенной системе налогообложения с нынешних 60 млн руб. до 30 млн руб. в год.