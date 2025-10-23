РСПП предложил понизить порог доходов для льгот по НДС до 30 млн рублей

Порог доходов для организации на упрощенной системе налогообложения (УСН) следует понижать постепенно. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил на первом этапе понизить его с нынешних 60 млн руб. до 30 млн руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Перемены на себе ощутят малый и микробизнес <...> Здесь нужно более плавную схему какую-то предложить. Мы предлагаем снизить этот порог с 60 до 30 млн, чтобы можно было адаптироваться к этой системе»,— сказал господин Шохин в интервью Александру Юнашеву.

Накануне Госдума в первом чтении приняла проект поправок в Налоговый кодекс. Он предполагает изменение порога дохода, при котором фирмы и индивидуальные предприниматели по упрощенной схеме платят НДС, с 60 млн руб. до 10 млн руб. в год. Мера позволит получить дополнительные доходы в бюджет в размере 200 млрд руб., указано в пояснительной записке.