РБК: в России обсудят смягчение условий по НДС для малого бизнеса

В России могут смягчить параметры расширения налога на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения (УСН). Это предложение рассматривалось во время совещаний в правительстве и администрации президента, рассказали РБК два источника, близких к дискуссии.

Власти также обсуждают предельный размер дохода для плательщиков УСН в целях уплаты НДС, уточнил один из собеседников издания. В частности, рассматривался вариант установления его на уровне 30 млн руб. То есть если в 2025 году доход бизнеса превысит 30 млн руб., в 2026-м такой бизнес будет платить НДС по общей ставке 22% или по специальным ставкам (5/7%). Пока инициатива поддержки не получила.

Накануне Госдума в первом чтении приняла проект поправок в Налоговый кодекс. Он предполагает повышение базовой ставки НДС с 20% до 22% и изменение порога дохода, при котором фирмы и индивидуальные предприниматели по упрощенной схеме платят НДС, с 60 млн руб. до 10 млн руб. в год. Мера позволит получить дополнительные доходы в бюджет в размере 200 млрд руб., указано в пояснительной записке.