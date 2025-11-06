Производитель закваски для хлеба арендовал крупный склад на юго-западе Петербурга

Компания ООО «Эйва-Про», занимающаяся производством закваски для хлебозаводов, сетевых гипермаркетов и пекарен, арендовала производственно-складские помещения площадью 2,2 тыс. кв. м в Красносельском районе Петербурга. Брокером сделки выступила компания Maris, ее сумма не уточняется.

Как сообщили в консалтинговой компании, изначально ООО «Эйва-Про» рассматривало для себя другой объект для оперативного расширения компании, однако переезд не состоялся по несоблюдению сроков. Арендатора переориентировали на освободившиеся площади в ПСК на Петергофском шоссе. В течение месяца компания начала работу на новом объекте.

Производственно-складской объект расположен на юго-западе Петербурга рядом с выездом на КАД. На территории также находится небольшой бизнес-центр и гостевая парковка.

Андрей Цедрик