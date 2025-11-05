«Аэропилот» приземляется в Сестрорецке

ООО «Аэропилот», принадлежащее Дмитрию Заренкову, сыну основателя холдинга «Этлон» Вячеслава Заренкова, построит в Сестрорецке административно-торгово-складской комплекс площадью 25,6 тыс. кв. м. Согласно сайту компании, по указанному адресу предоставляются услуги по хранению вертолетов. Эксперты оценивают инвестиции в проект в размере 1,5–3 млрд рублей и говорят, что локация для предоставления услуг для хранения воздушных транспортных средств выбрана удачно — именно на этом направлении сосредоточено загородное жилье премиум-класса, владельцы которого часто пользуются таким видом транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Аэропилот» получило разрешение на строительство на участке по адресу: г. Сестрорецк, Владимирский просп., д. 11а, лит. Б. Согласно документации, объект площадью 25,6 тыс. кв. м будет использоваться как административно-торгово-складское помещение. В проекте предусмотрена парковка на 176 машиномест. Согласно информации с сайта компании, она занимается хранением вертолетов и предоставляет вертолетные ангары в аренду.

Владелец компании Дмитрий Заренков проект комментировать не стал, отметив лишь, что информация о том, что в новых помещениях будут предоставляться услуги по хранению вертолетов, «верна лишь отчасти». Строение будет располагаться рядом с четырьмя ангарами, которые обслуживает компания господина Заренкова. По данным с сервиса «Яндекс.Карты», складские помещения на этом месте появились в период между 2022 и 2025 годом. На сайте компании указано, что в настоящий момент два ангара арендует СИБУР.

Партнер «БестЪ. Коммерческая недвижимость» Алла Сидоренко считает, что локация данного участка непривлекательна с точки зрения логистики. По словам эксперта, лучшее использование территории — строительство исключительно склада под конкретного заказчика, без производственных площадей. Такой проект потребует инвестиций в объеме примерно 1,7 млрд рублей при условии качественного строительства и из расчета 50 кВт электроэнергии на 900 кв. м склада. Стоимость аренды помещений подобного типа в Петербурге держится на уровне 1000 руб./кв. м в месяц.

Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев считает, что этот объект может строиться под формат light industrial. Он оценивает стоимость продажи объектов формата light industrial класса А в 105 тыс. руб./кв. м, класса B — в 64 тыс. руб./кв. м. Ценовые показатели на рынке остаются неизменными с конца первого полугодия 2025 года.

Партнер по развитию и инвестициям экосистемы Becar Asset Management Ольга Шарыгина сомневается, что на этом участке возможно создание объекта light industrial. Однако эксперт утверждает, что для вертолетного хранения, при наличии спроса и правильного позиционирования по отношению к конкурентам, это прекрасно подходящая локация. Госпожа Шарыгина оценивает инвестиции в проект в размере 2–3 млрд рублей, в зависимости от типа ангара и условий содержания («теплый» или «холодный», доля административных помещений и количество мест на улице). Из преимуществ объекта эксперт выделяет близость к КАД и «золотое» курортное направление. Тарифы также зависят от типа хранения и самих вертолетов. Уличное хранение, по ее оценкам, может составлять 50–100 тыс. руб./мес., ангарное — 150–400 тыс. руб./мес. Сроки окупаемости эксперт оценивает в 7–15 лет, в зависимости от перечисленных выше условий.

Андрей Кащавцев