Банки объяснят блокировки

26 августа ЦБ обязал банки раскрывать причины блокировки карт и приостановления операций по счету: на основании какой нормы федерального закона или какого условия договора было принято решение и какие действия необходимо принять для снятия ограничений. ЦБ отметил, что банки должны четко разграничивать требования 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и антиотмывочного 115-ФЗ, подчеркнув, что недопустимо ссылаться на оба закона, не имея достаточных оснований.

«Блокировка по 161-ФЗ применяется для предотвращения мошенничества с использованием платежных карт,— поясняет управляющий партнер МКА "Николаев и партнеры" Юрий Николаев.— Блокировка по 115-ФЗ связана с мерами по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, подозрениями в сомнительных операциях и пр.». Понимание закона, на основании которого введено ограничение, имеет ключевое значение для клиента, от этого зависят порядок снятия блокировки и набор действий, необходимых для ее отмены, объясняет партнер практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяна Микони.

Елена Ванюшина