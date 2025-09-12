Набиуллина призвала исключить блокировки карт добросовестных граждан

Банк России зафиксировал всплеск жалоб по поводу необоснованных блокировок счетов граждан, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она призвала не допускать этого в дальнейшем.

«Важно, чтобы не страдали люди совершенно добросовестные»,— сказала она на пресс-конференции (трансляция велась пресс-службой регулятора в ВК).

Госпожа Набиуллина пояснила, что существуют разные механизмы блокировки счетов, и регулятор призывал банки их не смешивать. Она добавила, что ЦБ пытается улучшить процесс обмена данных с банками по этому вопросу.

Банки блокируют карты при подозрении в мошенничестве. В августе ЦБ обязал банки раскрывать причины блокировки. Также кредитные организации должны объяснять, что нужно сделать для снятия ограничений.