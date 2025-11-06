Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Свердловский замминистра образования Евгений Бирюк ушел в отставку

Заместитель министра образования Свердловской области Евгений Бирюк покинул занимаемую должность в связи с заявлением об уходе по собственному желанию, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. В ведомстве не стали комментировать, кто займет вакантный пост. «Департамент сообщает о кадровых решениях после их принятия»,— добавили в сообщении.

Евгений Бирюк

Евгений Бирюк

Фото: Пресс-служба администрации Туринского муниципального округа

Евгений Бирюк

Фото: Пресс-служба администрации Туринского муниципального округа

Министерство образования региона с марта возглавляет Светлана Тренихина, которая с сентября работает в статусе исполняющего обязанности главы ведомства. Ее первым заместителем является Жанна Фрицко, заместителями — Ирина Серкова и Никита Сафин.

Последние кадровые изменения в министерстве образования Свердловской области произошли в августе — заместителем главы ведомства был назначен бывший директор «Академии сервиса» в Оренбурге Никита Сафин. Он сменил на посту Юрия Зеленова, который спустя восемь лет работы в должности ушел в отставку.

Василий Алексеев

