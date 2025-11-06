Петербургский Biocad приступил к третьей фазе исследований биоаналога «Окревуса»

Биотехнологическая компания Biocad объявила о начале набора пациентов для финальной, III фазы клинических исследований своего препарата BCD-281, сообщает ТАСС.

Разрабатываемое лекарство является биоаналогом окрелизумаба от швейцарской компании Roche. Оно используется для терапии рассеянного склероза.

Исследование будет проводиться на базе медицинских центров в Москве, Петербурге, Новосибирске и других крупных городах. К участию приглашаются взрослые пациенты с ремиттирующим типом течения болезни.

Как отметили в компании, цель этой стадии — окончательно оценить, насколько российский препарат соответствует оригиналу по эффективности и переносимости. По словам представителей Biocad, сейчас в России насчитывается более 100 тысяч больных рассеянным склерозом.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Biocad рассчитывает зарегистрировать первый в РФ препарат от гемофилии в 2026 году.

Андрей Маркелов