Город Шахты планирует взять еще один кредит на 216 млн рублей
Власти города Шахты назначили на 20 мая аукцион на право предоставления невозобновляемой кредитной линии с лимитом в 216,307 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно размещенной информации, городской департамент финансов ищет организацию, которая предоставит средства до 31 мая по ставке, не превышающей 26% годовых, для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», завтра, 13 мая, пройдет аукцион на право предоставления Шахтам 107,4 млн руб. на 729 дней.