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Город Шахты планирует взять еще один кредит на 216 млн рублей

Власти города Шахты назначили на 20 мая аукцион на право предоставления невозобновляемой кредитной линии с лимитом в 216,307 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно размещенной информации, городской департамент финансов ищет организацию, которая предоставит средства до 31 мая по ставке, не превышающей 26% годовых, для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», завтра, 13 мая, пройдет аукцион на право предоставления Шахтам 107,4 млн руб. на 729 дней.

Константин Соловьев

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