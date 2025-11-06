Единство народов и объединение стали одной из ключевых основ политической активности жителей Крыма. Год единства народов России особенно символичен для региона, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госсовета республики Владимира Константинова на Ялтинском международном форуме.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова объявить 2026 год годом единства народов страны.

«Для нас народное единство проверено делами и опытом. Это не просто урок истории, а новейшая история Крыма и его лозунга "процветание в единстве". В украинский период политическая карта Крыма была разрозненной, существовало множество междоусобиц. Но в какой-то момент простые люди объединились во имя одного — возвращения на свою Родину. Это и есть сохраненное народное единство, природное, естественное»,— сказал господин Константинов.

Он подчеркнул, что жители полуострова традиционно отличаются высокой политической активностью, ведь «каждый крымчанин принимал участие в голосовании и сдал экзамен быть гражданином».

Глава парламента также отметил, что Крым поддерживает гуманитарные связи с украинскими жителями. «Мы поддерживаем контакт с простыми украинцами. Это человеческие связи, они никогда не прекращались»,— подчеркнул он. По словам Владимира Константинова, для многих украинцев Крым сегодня является «факелом регионального развития и человеческого счастья».

Ялтинский международный форум проходит 6–7 ноября в «Президент-отеле» в Москве. Его центральные темы — развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, а также деятельность Международной ассоциации друзей Крыма и вопросы международной политики.

Анна Гречко