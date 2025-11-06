На Дону выявили контрафактный алкоголь на 5 млн рублей

В Мясниковском районе обнаружили подпольное производство контрафактной водки и коньяка. Ущерб правообладателю бренда продукции оценивают в более чем 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, 47-летний местный житель оборудовал цех в своем доме, где наносил наносил на бутылки с фальсификатом логотипы популярных торговых марок. Во время обыска полицейские обнаружили и конфисковали оборудование для перегона алкоголя и укупорки бутылок, этикетки, упаковки, пробки, стеклянную тару и сырье. Сотрудники изъяли около 300 бутылок готового к реализации поддельного спиртного.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Константин Соловьев