Российская сторона обжаловала в CAS решение о недопуске российских лыжников

Российская сторона подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских атлетов к мировым турнирам. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР), который также занимает пост министра спорта.

«Минспорт, Олимпийский комитет России и профильные российские федерации действуют согласованно, защищая права наших атлетов. Мы считаем недопуск российских спортсменов к международным стартам абсолютно неприемлемым и противоречащим духу и принципам Олимпийской хартии»,— приводит его комментарий «Матч ТВ».

По словам господина Дегтярева, позиция российской стороны усилена недавними прецедентами, которые подтвердили «дискриминационный характер» отстранений. 20 октября апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным отстранение российских спортсменов. 31 октября CAS постановил допустить саночников из России к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Подробнее о недопуске российских лыжников — в материале «Ъ».

Таисия Орлова