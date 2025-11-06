Ростовчане стали в 10 раз чаще покупать подержанное физиооборудование

Спрос на подержанное физиотерапевтическое оборудование в Ростове-на-Дону увеличился в десять раз в третьем квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на известную платформу онлайн-объявлений.

«Физиотерапевтическое оборудование представляет собой аппараты для проведения лечебных процедур: магнитотерапии, электрофореза, ультразвуковой терапии и других методов физиотерапии»,— уточнили в сообщении.

На вторичном рынке наибольший рост интереса за год показало терапевтическое оборудование — в 2,5 раза, контейнеры — на 88%, а УЗИ-аппараты — на 64%.

В целом медицинское оборудование с рук приобретали на 11% чаще, тогда как новое, напротив, покупали реже. Среди нового оборудования в Ростове-на-Дону заметен рост интереса к контейнерам (в семь раз), фармацевтической технике (на 67%), медицинским стерилизаторам (на 10 %) и УЗИ-аппаратам (на 6%).

Валентина Любашенко