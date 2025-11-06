На Дону будут судить грузоперевозчика за сокрытие налогов на 8 млн рублей

В Ростовской области перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в сокрытии налогов на сумму 8,3 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, из-за налоговой задолженности на расчетные счета предпринимателя, занимающегося грузоперевозками, был наложен арест. Зная это, с апреля по август 2024 года фигурант просил контрагентов рассчитываться напрямую с кредиторами в обход его счетов.

Таким образом, он сокрыл от налоговых органов более 8,3 млн руб.

Наталья Белоштейн