Нижегородскому предпринимателю Дмитрию Дзепе продлили срок ареста до года

Нижегородский райсуд по заранее поданному ходатайству следователя областного СКР продлил предпринимателю Дмитрию Дзепе срок содержания под стражей еще на восемь суток, до 22 ноября (отсчитывая от 14 ноября, когда расследованию уголовного дела исполнится год).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дмитрий Дзепа

Коммерсанта арестовали в ноябре 2024 года, таким образом в этом месяце истечет годовой срок следствия и строгой меры пресечения, избранной обвиняемому. Если в нижегородском следственном управлении не успевают завершить расследование в разумный годовой срок и передать материалы в суд, то с согласия руководства СКР следствие можно продлить еще максимум на полгода. В этом случае до 22 ноября суд опять будет рассматривать ходатайство следователя по мере пресечения обвиняемому.

Как писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Дзепа обвинен в особо крупном мошенничестве при заключении с администрацией Нижнего Новгорода и исполнении 27 инвестконтрактов за последние 20 лет. Как полагает следствие, выкупая у города земельные участки и доли в муниципальных помещениях, коммерсант не вкладывался в их ремонт и реконструкцию, как предусматривали условия контрактов, а сами объекты были в хорошем состоянии. Дмитрий Дзепа вину на следствии не признал, говоря, что на торгах законно приобретал городскую недвижимость и нес затраты на ее ремонт. Ранее областная прокуратура через суд истребовала в доход государства активы арестованного предпринимателя на сумму 805 млн руб.

Иван Сергеев