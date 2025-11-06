Песков: ЕС добавляет изощренные элементы к конфронтации с Россией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что европейские страны, вспоминая период холодной войны, стремятся добавить к уже знакомой конфронтации «новые изощренные элементы». Так он прокомментировал сообщения о планах Евросоюза ужесточить правила выдачи виз россиянам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Дипломаты уже должны информировать, то есть уже ограничены в своих передвижениях по территории шенгенской зоны. Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Они строят стены, они не забыли, как это делать. История расставит все по своим местам»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

Газета Politico сообщала, что ЕС планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз — такая виза позволяет въезжать в страны Шенгенской зоны неограниченное количество раз. Ее выдают на срок от шести месяцев до пяти лет. Еврокомиссия отказалась комментировать эту информацию. С 2022 года приостановлено действие упрощенного визового режима ЕС с Россией.

Лусине Баласян