Александр Головков официально возглавил Бутурлиновский район Воронежской области

Совет народных депутатов Бутурлиновского района Воронежской области избрал главой муниципалитета Александра Головкова. Об этом сообщили в правительстве региона. Господин Головков находился в должности и. о. руководителя муниципалитета с сентября. Решение утвердить его на посту было принято единогласно.

Александр Головков сменил на посту главы Бутурлиновского района Юрия Матузова, ставшего спикером облдумы

Фото: Правительство Воронежской области Александр Головков сменил на посту главы Бутурлиновского района Юрия Матузова, ставшего спикером облдумы

Срок полномочий Головкова составит пять лет. До этого 14 лет Бутурлиновским районом руководил Юрий Матузов, ставший председателем воронежской облдумы. В регпарламенте он сменил Владимира Нетесова, который перешел на пост сенатора от законодательной власти региона.

Александр Головков родился в селе Козловка Бутурлиновского района в 1975 году. В 2001-м завершил обучение в Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова (ныне — университет) по специальности «Государственное и муниципальное управление». Его карьера началась в органах внутренних дел, после чего он занимал должности на муниципальной службе и работал помощником двух депутатов Госдумы РФ, каких — в администрации не раскрывают. С 2010-го по 2018 год возглавлял администрацию Козловского сельского поселения Бутурлиновского района, а с июля 2018 года руководил администрацией Бутурлиновского городского поселения.

Сегодня стало известно о переизбрании Михаила Гордиенко на пост главы Воробьевского района Воронежской области.

