В Ростове займутся тестированием препарата для терапии рассеянного склероза

Российская биотехнологическая компания Biocad набирает пациентов для клинического исследования III фазы препарата против рассеянного склероза BCD-281. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Biocad.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Цель клинического исследования — оценка эффективности и безопасности препарата в сравнении с оригинальным окрелизумабом. Речь идет о лекарственном средстве «Окревус» от швейцарской компании Roche.

Помимо Ростова-на-Дону, исследование пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Кирове, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах. Участие смогут принять пациенты от 18 до 55 лет с ремиттирующим типом течения рассеянного склероза.

Мария Хоперская