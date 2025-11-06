В лесничествах Ленобласти в октябре ликвидировали десять незаконных свалок

На территории Ленинградской области в октябре этого года ликвидировали десять несанкционированных свалок в лесах, вывезено более 1,5 тыс. куб. м мусора. Начата осенняя серия работ по очистке земель лесного фонда, сообщили в областном комитете по природным ресурсам.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Проведено детальное обследование территорий лесничеств, зафиксированы 44 места несанкционированного размещения отходов общим объемом около 3,3 тыс. кубометров. Определены ответственные за уборку. Ежедневный контроль за проведением работ ведет комитет совместно со специалистами "Ленобллеса"»,— прокомментировал глава комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.

По словам чиновника, уборка свалок уже проведена в Кингисеппском, Рощинском и Северо-Западном лесничествах.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что суд в Петербурге арестовал руководителя компании «Марта-Модуль-8» за организацию несанкционированной свалки на территории «Невского пятачка».

Подробнее об этом деле — в материале «Свалке у памятника подготовили статью».

Андрей Цедрик