Epic Games и Google помирились после пяти лет судебных разбирательств

Разработчик игр Epic Games и Google заявили, что пришли к «всестороннему соглашению», которое может положить конец пятилетнему судебному разбирательству между компаниями. Теперь это соглашение должен одобрить суд.

Стороны договорились, что в Google Play теперь можно будет скачивать некоторые другие магазины приложений, а разработчикам разрешат предлагать пользователям совершать покупки в обход платежной системы Google. Некоторые детали соглашения пока не сообщаются.

Конфликт возник из-за того, что Epic Games внедрил в свою игру Fortnite возможность совершать внутриигровые покупки в обход платежных сервисов Google и Apple. Компании удалили игру из своих онлайн-магазинов. После этого разработчик подал иски к обеим корпорациям. Epic, в частности, раскритиковал 30-процентные комиссии для разработчиков в обоих магазинах приложений, в итоге обе корпорации снизили комиссии для части сервисов.

В 2024 году Окружной суд США по Северному округу Калифорнии принял решение в пользу Epic в деле против Google. По решению суда в течение ближайших трех лет в Google Play должна появиться возможность скачивать другие магазины приложений. В июле текущего года апелляционный суд подтвердил это решение.

Яна Рождественская