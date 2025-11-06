Мирная жительница ранена при ударе БПЛА в Белгородской области

Село Волчья Александровка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ. При ударе беспилотника по закрытому социальному объекту пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мирную жительницу с осколочными ранениями ноги доставили в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывают всю необходимую помощь, заверил господин Гладков. В здании повреждены остекление и стены.

В ночь на 6 ноября в небе над Белгородской областью были сбиты три беспилотника.