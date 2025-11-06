Российские силы ПВО за ночь сбили 75 беспилотников

Российские средства ПВО в ночь на 6 ноября перехватили и уничтожили 75 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего — 49 БПЛА — уничтожены в небе над Волгоградской областью. Еще семь — над республикой Крым, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской, три — над Белгородской, два — над Орловской и по одному — над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.

При ударе дрона по жилому дому в Волгограде погиб мирный житель. Также после падения обломков БПЛА на промзоне в Красноармейском районе города начался пожар.