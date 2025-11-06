В Ростове с 30 октября разыскивают пропавшего 16-летнего парня

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 16-летнего подростка. Информации о местонахождении Ивана Улусьяна нет с 30 октября, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт».

Рост Ивана — около 180 сантиметров, телосложение нормальное, темно-русые волосы, глаза — голубые. В день исчезновения на нем была серо-черная куртка, бежевая футболка, серо-черные джинсы и кроссовки.

О местонахождении Ивана Улусьяна необходимо сообщить по номеру: 8 (800) 700-54-52.

Мария Хоперская