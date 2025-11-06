«Байкал Сервис» откроет в Ростовской области складской комплекс

Федеральная транспортная компания «Байкал Сервис» планирует открыть в Ростовской области складской комплекс площадью около 11 тыс. кв.м. Объект появится в Юго-Восточной промзоне региона в 2026 году, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.

В настоящее время в Ростове-на-Дону работают три терминала «Байкал Сервис» – «Аксайский», «Вавилова» и «Западный».

Транспортная компания «Байкал Сервис» — оператор складской недвижимости, который осуществляет также перевозки сборных грузов по России и ближнему зарубежью. У компании насчитывается 170 терминалов и 139 филиалов по России и СНГ.

Мария Хоперская