В октябре на Дону пропали 78 человек

В октябре в Ростовской области зарегистрировали 78 случаев изчезновения людей. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

За тот же период добровольцы смогли найти 50 пропавших. Все они были живы. В ходе поисковых операций также нашли тела четырех человек. До сих пор разыскивают восемь человек, их местоположение пока установить не удалось.

Вместе с тем, волонтерам удалось вернуть домой пятерых человек. На рассмотрении у добровольцев находятся три заявки.

Мария Хоперская